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Побитый Усиком американский супертяж Майкл Хантер: "Украинец победит Джошуа по очкам"

14 декабря, 21:57

Бывший соперник крымчанина также перешел из "крузервейта" в супертяжелый дивизион

Поветкин vs Хантер

Поветкин vs Хантер / Фото: Reuters

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Один из сильнейших супертяжеловесов мира Майкл Хантер рассказал свое видение возможного поединка украинца Александра Усика с чемпионом по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа. 31-летний американец, который, как и крымчанин, перешел в свое время из "крузервейта" (до 91 кг) в супертяжелый дивизион, в интервью Sky Sports назвал Усика "одним из лучших в мире сейчас". Напомним, в андеркарте "Столкновения в дюнах", в котором Джошуа разобрался с Энди Руисом, Хантер ничьей завершил бой с россиянином Александром Поветкиным.

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В профессионалах Хантер провел 18 боев, и единственное поражение потерпел именно от Усика – в апреле 2017 года. Тогда все трое судей отдали преимущество украинцу по очкам – 117:110. Видимо, тогда Майкл проникся уважением к Александру и теперь так в нем уверен:

"Мы еще, по сути не видели, Усика в супертяжёлом весе, но, думаю, он может правильно подстроиться. И задаст трудности любому. У него точно есть некоторые свои свойства, и он создаст проблемы в любом весе, в котором сможет боксировать. Я вижу, что у него будет успех. Я не знаю, будет ли это такой же успех, какой был у него в крузервейте, но я вижу его очень успешным в супертяжёлом весе".

Также Хантер, входящий в топ-8 по трем версиям, высказал прогноз на будущую встречу Джошуа с Усиком:

"Для Энтони будет лучше, если он будет делать то, что делал с Руисом во втором бою. Потому что он парень побольше, Усику придётся подходить к нему. Такой бой будет интересно посмотреть. Думаю, Усик победит в нем по очкам. Просто своими ногами, движением, стойкой левши, защитой. У него очень хорошая защита".

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Майкл Хантер

Источник: vringe.com

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