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Февраль отменяется: Усику рассказали, с кем и в каком порядке он проведет следующие два боя

11 декабря, 11:05

Хирн настаивает, что сперва украинец подерется с Чисорой, а потом выйдет на победителя боя Джошуа - Пулев

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Facebook

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Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн, являющийся также представителем Энтони Джошуа, рассказал о том, с кем и в каком порядке непобедимый украинец проведет два своих следующих боя. Напомним, ранее Джошуа признался, что уже изучает Усика как своего будущего оппонента в ринге.

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Усик vs Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

"Бой Усик – Чисора, вероятно, пройдет в начале марта, – заявил Эдди Хирн в комментарии ESPN. – После этого Александр будет драться с победителем поединка Джошуа – Пулев"

Таким образом сроки второго в карьере Усика боя в супертяжелом дивизионе сдвинулись. Напомним, ранее сообщалось, что бой украинца с Чисорой, в свое время плюнувшим в лицо Владимиру Кличко, планируется на февраль.

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Видео: Reuters

При этом поединок Джошуа – Пулев, скорее всего, состоится в апреле. "На проведение этого боя претендуют шесть стран. Наименьшую выручку можно собрать в Великобритании, – говорит Хирн. – Но именно это – наиболее предпочтительный выбор Энтони".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Напомним, в своем последнем бою будущий соперник Усика Дерек Чисора разбомбил Дэвида Прайса, заставив команду соперника ростом 203 см выбросить белый флаг.

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Кубрат Пулев Александр Усик Дерек Чисора Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источник: Сегодня|Спорт

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