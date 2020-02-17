Подарок на День рождения: Ломаченко и Лопес официально подтвердили дату и место мегапоединка

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

Сегодня украинский боксер Василий Ломаченко празднует свое 32-летие. На День рождения чемпион мира среди профессионалов получил своеобразный подарок от своей промоутерской компании – подтверждение его следующего боя. На днях мы писали, что Боб Арум назвал рабочую дату боя Ломаченко с Лопесом.

Как и ожидалось, 30 мая Василий сойдется с 22-летним американцем Теофимо Лопесом. Запись об этом появилась в совместном аккаунте в Instagram Ломаченко и Усика:

"Уже официально! Промо – ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США".

Встретятся боксеры на прославленной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".

INSTAGRAM

Украинский боксер владеет поясами WBA, WBO, WBC в легком весе (до 61,2 кг), а парень из Бруклина – титулом IBF, еще одной организации из четверки основных. У Василия – 14 побед в профи при одном спорном поражении, Теофимо выиграл все 15 поединков.

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