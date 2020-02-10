"Зря мы согласились на бой с Ломаченко", – тренер чемпиона мира вспомнил встречу с украинцем

Ригондо проиграл один раз в профи - Лому / Фото: Facebook

Реклама

В минувшую субботу знаменитый кубинский боксер Гильермо Ригондо добыл очередной пояс в профессионалах. Как мы сообщали, 39-летний Ригондо стал чемпионом мира по версии WBA в весе "бантам" – до 53,5 кг. На вечере бокса в Аллентауне (США) Гильермо по очкам победил венесуэльца Либорио Солиса.

Тренер чемпиона в двух весовых категориях Ронни Шилдс вспомнил единственное поражение своего подопечного и высказал мысль, что Гильермо не стоило выходить в ринг против Василия Ломаченко. Бой с украинцем прошел в декабре 2017 года, после шестого раунда кубинец отказался его продолжать. По словам тренера, Гильермо был слишком мал для Лома, поэтому соглашаться на такой поединок было безумием:

"Боксировать с Ломаченко не было объективным решением. Это было безрассудством. Безумием. Я об этом говорил с ним еще тогда. Он говорил: "Я знаю, знаю". Тогда он слушал всех, кроме себя. Гильермо ни при каком раскладе не должен был выходить на тот бой. Он слишком мал".

В любителях Ригондо был чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом, в профессионалах – чемпионом по нескольким версиям, в основном в весе "супербантам" (до 55,2 кг). Единственное поражение потерпел от украинца Василия Ломаченко в декабре 2017 года. Но тогда Гильерме пришлось подняться сразу на две весовые категории – до super featherweight (до 59 кг), из-за чего он, видимо, и уступил. А Ломаченко "дорос" до легкого веса – уже боксирует и побеждает в категории до 61,2 кг.

Узнайте о том, что Далакян боксировал 10 раундов с поломанной рукой – диагноз нашему чемпиону подтвердился.

Смотрите, как Ломаченко проходил практику по английскому

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама