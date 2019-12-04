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Похудевший "Разрушитель" и "ЭйДжей" вновь вышли на ринг перед реваншем в Саудовской Аравии

4 декабря, 10:35

Энтони Джошуа и Энди Руис готовятся ко второму противостоянию

Руис и Джошуа

Руис и Джошуа

Боксеры Энтони Джошуа и Энди Руис, выступающие в тяжелой весовой категории, провели открытую тренировку в преддверии матча-реванша.

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Напомним, что сам поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

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В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Руис провел 34 боя в профессиональном боксе, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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Ранее мы писали, чтоДжошуа опровергла слухи, что его отправил в нокдаун спарринг-партнер, а он в наказание выслал того из тренировочного лагеря: "Я уважаю всех своих спарринг-партнеров, которые помогли мне подготовиться физически. Некоторые из них здесь сегодня, все они делают меня лучше, и я уважаю это. Я не посылал никого из них домой".

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бокс Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: Сегодня|Спорт

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