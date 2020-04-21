"Пока не будет снят запрет на перелеты": промоутер рассказал, когда состоится бой Ломаченко

Сейчас боксер находится в Украине и не может вылететь в США

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда можно будет организовать долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Ранее Лопес отказался драться с Ломаченко без "наркотика".

"Будет очень трудно провести бой Ломаченко и Лопеса без зрителей. Мы не сможем договориться с Ломой, во всяком случае, до тех пор, пока не будет снят запрет на перелеты, поскольку Лома, который готовился в США, вернулся в Украину, чтобы быть дома, когда все закрылось.

Для спорта, такого как бокс, для больших турниров, где деньги от билетов составляют очень большой процент от дохода, я не понимаю, как вы можете сделать шоу без зрителей", – сказал Арум.

Ранее Ломаченко и Усик оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

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