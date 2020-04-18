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Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины

18 апреля, 23:00

Богдан Юрков

Украинские боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в видеоролике со звездами российского и белорусского ТВ, в котором поздравили православных с Пасхой. Причем снова не обошлось без скандала. Ранее Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверях, назвав его фейком.

Итак, вместе с российскими актерами Андреем Мерзликиным и Аленой Горенко, белорусским актером Андреем Свиридовым, российским рэпером Бастой, а также с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой и хабаровским священником Андреем Долгополовым украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко зачитали стихотворение по случаю Пасхи. Каждый – по кусочку.

Скандальность ролика в том, что в 2017 году Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло одного из участников этого видео – россиянина Андрея Мерзликина – в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, а следовательно, не имеют права на въезд в нашу страну. Тем не менее год назад в соцсетях ярый фанат Путина Мерзликин похвастался незаконным пересечением границы Украины.

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"Христос Воскресе, православные! Желаю всем крепкого здоровья и крепости духа", – говорит в ролике Василий Ломаченко

"Всех с великим праздником Пасхи! Мира, любви! Любите друг друга, прощайте друг друга. Только тогда мы придем ко спасению", – призывает, в свою очередь, в ролике Александр Усик

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/ Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что Ломаченко стал пономарем в храме Иерусалима. Облачившись в стихарь, знаменитый украинский боксер поучаствовал в Божественной литургии.

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Также мы писали, что Ломаченко оскандалился, выложив видео о "силе православного духа". На видео российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

Смотрите, как тренируются Ломаченко и Усик

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Василий Ломаченко Александр Усик Андрей Мерзликин Пасха 2020

Источник: Сегодня|Спорт

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