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Новая угроза бою года: Лопес отказался драться с Ломаченко без "наркотика"

20 апреля, 09:35

Олег Люлька

Непобедимый американец заявил, что ни за что не выйдет против украинца при пустых трибунах

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не хочет драться с обладателем поясов WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко при пустых трибунах. Напомним, из-за коронавируса бой Ломаченко – Лопес перенесли с 30 мая на неопределенный срок.

"Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то, – заявил американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес, выигравший все свои 15 поединков на профессиональном ринге. – Болельщики делают Нью-Йорк и арену Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию где-либо еще. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим"

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

"А поединок без зрителей в значительной степени является спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов", – добавил Теофимо Лопес

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боксеры Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: ua.tribuna.com

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