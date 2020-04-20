Новая угроза бою года: Лопес отказался драться с Ломаченко без "наркотика"

Непобедимый американец заявил, что ни за что не выйдет против украинца при пустых трибунах

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не хочет драться с обладателем поясов WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко при пустых трибунах. Напомним, из-за коронавируса бой Ломаченко – Лопес перенесли с 30 мая на неопределенный срок.

"Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то, – заявил американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес, выигравший все свои 15 поединков на профессиональном ринге. – Болельщики делают Нью-Йорк и арену Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию где-либо еще. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим"

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

"А поединок без зрителей в значительной степени является спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов", – добавил Теофимо Лопес

Реклама

Читайте также: Соперник Ломаченко допустил, что покинет ринг в горизонтальном положении

РанееЛомаченко и Усик оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

Смотрите тренировку Ломаченко в Таиланде

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама