Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Пока не заслужил: промоутер жестко ответил по поводу нового титула для Ломаченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-07-29T16:30:53+03:00 Бокс Боб Арум считает, что украинцу пока рано становиться "франчайзинговым" чемпионом

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко еще не заслужил, чтобы быть обладателем новосозданного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) "франчайзингового" чемпиона, первым обладателем которого стал мексиканец Сауль Альварес. Такое мнение выразил промоутер украинца Боб Арум.

"Ломаченко пока еще не заслужил звание "франчайзингового" чемпиона. У него сейчас на руках два титула. Вскоре он завладеет третьим (31 августа он проведет бой за титул WBC против Люка Кэмпбелла – прим.). А затем сразится с победителем боя Ричард Комми – Теофимо Лопес за последний титул (IBF). И когда у него будут все 4 титула, тогда, думаю, президент WBC Маурисио Сулейман переведет его во "франчайзинговые" чемпионы", – сказал Арум.

"Франчайзинговый" чемпион – это специальный титул, которым организация может наградить топового, элитного боксера, который многого достиг в боксе и продолжает оставаться среди лучших. Чемпионский совет может назначить в каждой весовой категории по одному "франчайзинговому" чемпиону. У такого чемпиона будет особенный статус, но также будут и обязанности, в том числе обязательные защиты.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Хайтек оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – предположил украинец.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Также мы писали, что стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла. Она завершилась вничью. Британец, проигравший украинцу первую битву взоров, в этот раз устоял под натиском Василия. Соперники 55 секунд смотрели друг другу в глаза и не желали отводить взгляд, даже когда организатор боя Эдди Хирн несколько раз сказал им: "Эй, парни, спасибо", "Спасибо, парни!". В итоге каждый из оппонентов сделал несколько шагов назад, так при этом и не прекратив сверлить друг друга взглядом.

Смотрите, как Кэмпбелл готовится к бою с Ломаченко 31 августа

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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