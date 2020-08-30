Полное видео боя Постол – Рамирес, в котором украинец один раунд не дотянул до ничьей

Наш бывший чемпион мира был близок до лучшего результата, но вновь остался без титула

В воскресенье утром по киевскому времени украинский боксер Виктор Постол провел тяжелый бой с чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 км) по двум версиям – американцем Хосе Рамиресом из Калифорнии. Как мы сообщили, судьи отдали победу Рамиресу в бою с Постолом.

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Однако бой был довольно равным, и решение служителей Фемиды далеко не все считают правильным. Например, авторитетный портал BoxingScene выставил ничью 114:114, как и один из судей, кстати. Правда, все трое представителей судейского корпуса отдали Рамиресу последний раунд, что и стало решающим. Если бы 12-й раунд присудили Постолу, то на записках получилось бы равновесие и зафиксировали бы ничью. Смотрите полное видео боя в Лас-Вегасе.

Также некоторые эксперты говорят, что если бы бой проходил не в США, то судьи могли бы зафиксировать и другой результат. Вашему вниманию – обзор решающих раундов поединка.

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Наш сайт вел онлайн боя Постол – Рамирес, который закончился около семи часов утра. Это поражение стало третьим в карьере бывшего чемпиона мира при 31 победе. У Хосе – 26 побед.

Смотрите, как украинский боксер Александр Усик тренировал реакцию:

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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