Порванная губа и заплывшие глаза: британский боксер шокировал своим лицом после поражения
Мэйсон Картрайт проиграл бой за звание чемпиона Европы
В Лидсе состоялся бой за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе. На ринге встречались два британца – Мэйсон Картрайт и Даррен Тетли. Боксеры устроили настоящую рубку, в результате которой Картрайт проиграл техническим нокаутом в девятом раунде, сообщает boxing-mma.com.
После поражения 25-летний Мэйсон выложил в социальные сети жуткое видео со своим изувеченным лицом: порванная губа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.
If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ— Mason Cartwright (@masoncartwright) 19 мая 2018 г.
Картрайт потерпел первое поражение в карьере. В предыдущих 14 боях он одержал 13 побед при одной ничьей. Тетли выиграл все 15 боев.
Ранее мы писали, что бой за титул чемпиона мира в весовой категории Гвоздика завершился вничью. Адонис Стивенсон выстоял в поединке с Баду Джеком и сохранил титул WBC.
А украинец Тесленко одержал 13-ю победу подряд на профессиональном ринге. Наш боксер нокаутировал малоизвестного американца. Тесленко не стал затягивать поединок и уже во втором раунде провел мощную комбинацию, завершившуюся правым апперкотом.
Вы сейчас просматриваете новость "Порванная губа и заплывшие глаза: британский боксер шокировал своим лицом после поражения". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"