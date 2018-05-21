Порванная губа и заплывшие глаза: британский боксер шокировал своим лицом после поражения

Сегодня, 10:42

Мэйсон Картрайт проиграл бой за звание чемпиона Европы

Мэйсон после посещения больницы. Фото Twitter
Мэйсон после посещения больницы. Фото Twitter

В Лидсе состоялся бой за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе. На ринге встречались два британца – Мэйсон Картрайт и Даррен Тетли. Боксеры устроили настоящую рубку, в результате которой Картрайт проиграл техническим нокаутом в девятом раунде, сообщает boxing-mma.com.

После поражения 25-летний Мэйсон выложил в социальные сети жуткое видео со своим изувеченным лицом: порванная губа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Картрайт потерпел первое поражение в карьере. В предыдущих 14 боях он одержал 13 побед при одной ничьей. Тетли выиграл все 15 боев.

Ранее мы писали, что бой за титул чемпиона мира в весовой категории Гвоздика завершился вничью. Адонис Стивенсон выстоял в поединке с Баду Джеком и сохранил титул WBC.

А украинец Тесленко одержал 13-ю победу подряд на профессиональном ринге. Наш боксер нокаутировал малоизвестного американца. Тесленко не стал затягивать поединок и уже во втором раунде провел мощную комбинацию, завершившуюся правым апперкотом.
бокс, боксер

Вы сейчас просматриваете новость "Порванная губа и заплывшие глаза: британский боксер шокировал своим лицом после поражения". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...