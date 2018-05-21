Порванная губа и заплывшие глаза: британский боксер шокировал своим лицом после поражения

В Лидсе состоялся бой за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе. На ринге встречались два британца – Мэйсон Картрайт и Даррен Тетли. Боксеры устроили настоящую рубку, в результате которой Картрайт проиграл техническим нокаутом в девятом раунде, сообщает boxing-mma.com.

После поражения 25-летний Мэйсон выложил в социальные сети жуткое видео со своим изувеченным лицом: порванная губа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ — Mason Cartwright (@masoncartwright) 19 мая 2018 г.

Картрайт потерпел первое поражение в карьере. В предыдущих 14 боях он одержал 13 побед при одной ничьей. Тетли выиграл все 15 боев.

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А украинец Тесленко одержал 13-ю победу подряд на профессиональном ринге. Наш боксер нокаутировал малоизвестного американца. Тесленко не стал затягивать поединок и уже во втором раунде провел мощную комбинацию, завершившуюся правым апперкотом.