Порванная губа и заплывшие глаза: британский боксер шокировал своим лицом после поражения

В Лидсе состоялся бой за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе. На ринге встречались два британца – Мэйсон Картрайт и Даррен Тетли. Боксеры устроили настоящую рубку, в результате которой Картрайт проиграл техническим нокаутом в девятом раунде, сообщает boxing-mma.com.

После поражения 25-летний Мэйсон выложил в социальные сети жуткое видео со своим изувеченным лицом: порванная губа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ