"Пошел по стопам Макгрегора": реальность ухода Гвоздика поставил под сомнение непобедимый украинец

Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк, выигравший все свои 18 боев на профессиональном ринге и уже давно проживающий в США, весьма оригинально прокомментировал заявление своего соотечественника Александра Гвоздика о завершении карьеры в боксе. Шелестюк сравнил Гвоздика с Конором Макгрегором.

"По стопам Конора пошел. Объявил о завершении карьеры, потом вернулся, потом снова объявил – и так круговорот спортивной жизни. Надеюсь, Саня еще будет боксировать", – написал в социальных сетях Тарас Шелестюк

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

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Как мы писали ранее, менеджер 33-летнего Александр Гвоздика Эгис Климас объяснил решение украинца повесить перчатки на гвоздь его желанием сосредоточиться на бизнесе. "Саша понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Это его выбор", – заявил Климас.

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Напомним, на днях скандальный боец смешанных единоборствКонор Макгрегор заявил о завершении карьеры.Но его слова уже мало кто воспринимает всерьез. Ведь до этого ирландец уже дважды прощался со спортом, таким образом пытаясь подогреть интерес к своей персоне, но затем всякий раз со временем возвращался.

Александр Гвоздик, тренировка

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