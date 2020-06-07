"Выбери дом своей мечты, я люблю тебя": Конор Макгрегор в третий раз завершил карьеру в единоборствах

Бывший чемпион UFC в двух весах ирландский боец Конор Макгрегор снова объявил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Конор прикрепил к прощальному твиту фотографию со своей мамой. Ранее мы показали, как "Печально известный" Макгрегор начал есть насекомых.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какой путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Все, что ты захочешь, – твое", – сказал Конор.

Это уже третья попытка "Печально известного" завершить карьеру в смешанных единоборствах. До этого Макгрегор не сумел долго выдержать без октагона. За свою карьеру 31-летний боец уже успел провести поединки в полулегком, легком и полусреднем весе. Ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре.

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Причем более 90% своих побед он одержал нокаутом – Макгрегор не очень любит перевод боя в партер, а по очкам завершились только два поединка с его участием. Последний свой бой Конор провел в полусреднем дивизионе в январе, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. До этого не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Смотрите лучшие нокауты от Макгрегора

Макгрегор даже успел в 2017 году провести поединок по правилам бокса с небитым Флойдом Мейвезером. Бой завершился завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде. Чистый гонорар Мейвезера за тот бой составил 100 миллионов долларов, а Макгрегора – 30 млн. А недавно Макгрегор заявил, что готов ко второму бою по правилам бокса и принял вызов легендарного Оскара Де Ла Хойи.

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Смотрите, как проходило взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

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