"Я победил Руиса по советам Кличко": с помощью украинца Джошуа получил пояса и чек на 78 млн евро

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Британец Энтони Джошуа после субботней победы над Энди Руисом, позволившей 30-летнему Эй-Джею вернуть себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, отметил вклад украинца Владимира Кличко в успешное проведение реванша в Саудовской Аравии. Напомним, по итогам крайне скучного "Столкновения в дюнах" все трое судей единогласно отдали победу Джошуа – 118:110, 118:110, 119:109.

Джошуа вместе с Кличко / Фото: Getty Images

"Уважаю Руиса как человека, который победил меня в первом бою. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", – приводит слова Энтони Джошуа DAZN

Напомним, первая встреча олимпийского чемпиона-2012 Энтони Джошуа и американского толстяка с мексиканскими корнями Энди Руиса прошла в июне 2019 года в Нью-Йорке. Тогда Руис добыл победу эффектным нокаутом в седьмом раунде.

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Как мы писали ранее, Владимир Кличко позвонил Энтони Джошуа перед боем-реваншем уже во время пребывания британца в Саудовской Аравии. "Кличко сказал мне, чтобы я держал подальше свой телефон и не подвергался слишком много внешним воздействиям, потому что мои собственные убеждения – это то, что важно на этой неделе", – говорил британец.

Также сообщалось, что за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, Джошуа получит 2,15 млн евро.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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