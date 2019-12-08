Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

"Я победил Руиса по советам Кличко": с помощью украинца Джошуа получил пояса и чек на 78 млн евро

8 декабря, 08:51

Британец Энтони Джошуа, взяв реванш у толстяка Энди Руиса, расплылся в благодарности Кличко-младшему

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Британец Энтони Джошуа после субботней победы над Энди Руисом, позволившей 30-летнему Эй-Джею вернуть себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, отметил вклад украинца Владимира Кличко в успешное проведение реванша в Саудовской Аравии. Напомним, по итогам крайне скучного "Столкновения в дюнах" все трое судей единогласно отдали победу Джошуа – 118:110, 118:110, 119:109.

Джошуа вместе с Кличко

Джошуа вместе с Кличко / Фото: Getty Images

"Уважаю Руиса как человека, который победил меня в первом бою. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", – приводит слова Энтони Джошуа DAZN

Напомним, первая встреча олимпийского чемпиона-2012 Энтони Джошуа и американского толстяка с мексиканскими корнями Энди Руиса прошла в июне 2019 года в Нью-Йорке. Тогда Руис добыл победу эффектным нокаутом в седьмом раунде.

Читайте также: 139 ударов от Кличко Поветкину было мало: Русский Витязь снова бросает вызов Владимиру

Как мы писали ранее, Владимир Кличко позвонил Энтони Джошуа перед боем-реваншем уже во время пребывания британца в Саудовской Аравии. "Кличко сказал мне, чтобы я держал подальше свой телефон и не подвергался слишком много внешним воздействиям, потому что мои собственные убеждения – это то, что важно на этой неделе", – говорил британец.

Также сообщалось, что за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, Джошуа получит 2,15 млн евро.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Кличко Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Джошуа весь бой убегал от
Джошуа весь бой убегал от "толстяка" Руиса и победил по очкамБокс
Где и когда смотреть
Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – РуисБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"Бокс
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британца
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британцаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...