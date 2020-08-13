После подачки от Ломаченко Лопес согласился драться с Васей: названа новая дата боя

Поединок, который планировали провести в США 3 октября, сместился еще на две недели

Непобедимый чемпион IBF Теофимо Лопес таки дал согласие на бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко после торгов за гонорар. При этом у поединка появилась новая дата. Если ранее один из самых ожидаемых боев года планировался на 3 октября, то, по последним данным, он состоится двумя неделями позже – 17 октября.

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Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Я достиг соглашения с менеджером Лопеса Дэвидом Макуотером, – заявил в комментарии ESPN глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. – Осталось перенести все на бумагу и подписать соглашение, что будет сделано завтра. Но пока что сделка еще не завершена"

Как мы писали ранее, изначально Лопеса не устроил гонорар в 1,25 миллиона долларов за бой с украинцем, из-за чего поединок оказался на грани срыва. Однако затем Ломаченко согласился отщипнуть американцу 500 тысяч от своего вознаграждения в 3 млн, и Теофимо, судя по всему, такой расклад уже устроил.

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Если бы Лопес из-за денег таки отказался драться с украинцем, оппонентом Ломаченко стал бы Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.

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