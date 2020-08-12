Названа сумма, которой Ломаченко поделится с Лопесом, чтобы их бой состоялся

Украинский чемпион согласился отщипнуть 500 тисяч долларов от своего гонорара в пользу непобедимого американца

Прозвучала сумма, которой Василий Ломаченко пожертвует ради боя с Теофимо Лопесом. Как мы писали ранее, непобедимого американца не устроил гонорар в 1,25 миллиона долларов, из-за чего поединок, запланированный на 3 октября, оказался на грани срыва.

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По данным издания Ringpolska, изначально обладателю титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василию Ломаченко за предстоящий бой пообещали 3 миллиона долларов. Однако украинец согласился сократить свой гонорар до 2,5 млн и поделиться с Теофимо Лопесом весьма приличной суммой в 500 тысяч, чтобы американец смог удовлетворить свои финансовые аппетиты и, наконец, поставил свою подпись под контрактом о поединке.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Пока что Лопес только на словах подтверждает, что будет таки драться осенью с Ломаченко. Официально договор еще не заключен. "Этот бой состоится. Просто решение некоторых вопросов занимает немного больше времени, не зря это называется "переговорами". Придурки", – написал ранее у себя в Twitter раздраженный Теофимо.

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Как сообщалось ранее, если Лопес из-за денег таки откажется драться с украинцем, оппонентом Ломаченко станет Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.

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