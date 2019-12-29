После победы над "Яростью" Емельяненко шокировал японских фанатов неожиданной новостью

Российский боец заявил, что это его последний бой

Федор Емельяненко / Фото: Instagram

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал победу над Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237. Бой состоялся в Японии и завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Мы проводили онлайн боя Емельяненко – Джексон.

"Очень рад, что сегодня вновь одержал победу и мне удалось порадовать вас, мои фанаты. Именно здесь, в Японии, произошло мое становление как бойца. Здесь я завоевал вашу любовь, ваше уважение. Сегодня опять рад порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается, и, возможно, это мой последний бой в Японии. Благодарю вас за любовь и поддержку. Хочу поклониться всем, кто болел за меня в России", – сказал Емельяненко после боя.

Емельяненко провел 46 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. На счету Джексона 38 побед и 14 поражений в 52 боях.

Ранее мы писали, что в семье российских бойцов жесткий конфликт. Федор Емельяненко заявил, что его брат умер, а Александр попросил его дальше молиться своему богу Мамоне.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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