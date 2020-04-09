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Последний крушитель Тайсона пал перед жертвой Кличко: видео боя Адамек – Макбрайд

9 апреля, 14:33

Богдан Юрков

Ровно 9 лет назад польский супертяж избил ирландского громилу. Не скучайте на карантине - смотрите, как это было

Пока мировой спорт на паузе, есть возможность вспомнить, какие крупные соревнования проходили в этот день ранее. Ровно 9 лет назад, 9 апреля 2011 года, на ринге американского Нью-Джерси состоялся яркий боксерский бой – поляку Томашу Адамеку противостоял двухметровый ирландец Кевин Макбрайд. На кону 12-раундового поединка стояли пояса IBF International и WBO NABO в супертяжелом весе.

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Видео боя Адамек – Макбрайд

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Мировую известность Кевину Макбрайду принесла победа в 2005 году над Майком Тайсоном, после которой скандальный американец завершил свою карьеру. Но статус бойца, последним начистившим физиономию "Железному Майку", не помог ирландскому гиганту в поединке с Томашем Адамеком.

Бой прошел по одному сценарию: Адамек, который был на 32 кг легче своего соперника, постоянно передвигался по рингу, не позволяя ирландцу достать себя тяжелыми размашистыми ударами. При этом поляк много бил, точно попадая по корпусу и голове не успевавшего за ним Макбрайда. В итоге судьи зафиксировали победу Томаша Адамека единогласным решением со счетом 119-108, 119-108 и 120-107.

Адамек – Макбрайд

Адамек – Макбрайд / Фото: Twitter

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Та виктория сделала Томаша Адамека обязательным претендентом на чемпионские титулы Владимира Кличко, но тот был занят подготовкой к объединительному бою с британцем Дэвидом Хэем, и чемпионский бой поляку согласился дать брат Владимира – Виталий. Их поединок во Вроцлаве завершился поражением Адамека техническим нокаутом в десятом раунде.

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бокс видео боя Томаш Адамек Кевин Макбрайд

Источник: Сегодня|Спорт

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