Последний крушитель Тайсона пал перед жертвой Кличко: видео боя Адамек – Макбрайд

Ровно 9 лет назад польский супертяж избил ирландского громилу. Не скучайте на карантине - смотрите, как это было

Пока мировой спорт на паузе, есть возможность вспомнить, какие крупные соревнования проходили в этот день ранее. Ровно 9 лет назад, 9 апреля 2011 года, на ринге американского Нью-Джерси состоялся яркий боксерский бой – поляку Томашу Адамеку противостоял двухметровый ирландец Кевин Макбрайд. На кону 12-раундового поединка стояли пояса IBF International и WBO NABO в супертяжелом весе.

Читайте также: "Русский Витязь" никак не успокоится и хочет получить реванш от Владимира Кличко

Видео боя Адамек – Макбрайд

Реклама

Мировую известность Кевину Макбрайду принесла победа в 2005 году над Майком Тайсоном, после которой скандальный американец завершил свою карьеру. Но статус бойца, последним начистившим физиономию "Железному Майку", не помог ирландскому гиганту в поединке с Томашем Адамеком.

Бой прошел по одному сценарию: Адамек, который был на 32 кг легче своего соперника, постоянно передвигался по рингу, не позволяя ирландцу достать себя тяжелыми размашистыми ударами. При этом поляк много бил, точно попадая по корпусу и голове не успевавшего за ним Макбрайда. В итоге судьи зафиксировали победу Томаша Адамека единогласным решением со счетом 119-108, 119-108 и 120-107.

Адамек – Макбрайд / Фото: Twitter В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Читайте также: Скандальный американский боксер, который "отрубил" голову Кличко, будет биться без перчаток

Та виктория сделала Томаша Адамека обязательным претендентом на чемпионские титулы Владимира Кличко, но тот был занят подготовкой к объединительному бою с британцем Дэвидом Хэем, и чемпионский бой поляку согласился дать брат Владимира – Виталий. Их поединок во Вроцлаве завершился поражением Адамека техническим нокаутом в десятом раунде.

Смотрите, как тренируется с монетами Александр Усик

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама