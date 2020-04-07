Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Скандальный американский боксер, который "отрубил" голову Кличко, будет биться без перчаток

7 апреля, 21:30

Максим Перепелица

Шеннон Бриггс пополнил ряды бойцов, которые будут биться по правилам бокса на голых кулаках

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс подписал контракт с компанией Bare Knuckle Fighting Championships, которая организует турниры по боям без перчаток.

"Кого вы бы хотели видеть моим соперником в бою на голых кулаках? Я имею в виду кто-то хочет увидеть выбитые зубы?", – написал Бриггс в Instagram.

INSTAGRAM

Ранее Бриггс уже планировал подраться в BKFC, а теперь подписал с ними контракт. Bare Knuckle Fighting Championship – первый с 1889 года промоушн, получивший лицензию на проведение поединков на голых кулаках.

Читайте также: крушение боксера, "отрезавшего" голову Кличко: сегодня – годовщина яркого боя Льюис – Бриггс

Также мы рассказывали, что скандальный американец провокационно вызвал украинца на поединок, "отрезав" Кличко-младшему голову.

Смотрите нокаут, в котором побывал самый толстый боксер

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Кстати, Виталий Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров, оставив за спиной легендарных Тайсона и Формана. На первом месте чемпион мира WBC американский "Бронзовый бомбардировщик" Уайлдер.

Смотрите также, как Виталий Кличко готовится войти в Международный зал боксерской славы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Шеннон Бриггс

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс
"Это был фейк. Простите!" Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверяхБокс
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинца
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинцаБокс
"Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, дал ей 250 000 долларов": хищник Тайсона покусал соседкуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...