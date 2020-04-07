Скандальный американский боксер, который "отрубил" голову Кличко, будет биться без перчаток

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс подписал контракт с компанией Bare Knuckle Fighting Championships, которая организует турниры по боям без перчаток.
"Кого вы бы хотели видеть моим соперником в бою на голых кулаках? Я имею в виду кто-то хочет увидеть выбитые зубы?", – написал Бриггс в Instagram.
Ранее Бриггс уже планировал подраться в BKFC, а теперь подписал с ними контракт. Bare Knuckle Fighting Championship – первый с 1889 года промоушн, получивший лицензию на проведение поединков на голых кулаках.
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Также мы рассказывали, что скандальный американец провокационно вызвал украинца на поединок, "отрезав" Кличко-младшему голову.
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Кстати, Виталий Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров, оставив за спиной легендарных Тайсона и Формана. На первом месте чемпион мира WBC американский "Бронзовый бомбардировщик" Уайлдер.
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