Последний нокаут "Императора" в Японии: фанаты негодуют из-за "пухлого старика"

Болельщики считают, что бой не должен был состояться - в слишком плохой форме был соперник Федора Емельяненко

Федор Емельяненко легко победил Джексона

29 декабря в Японии на турнире Bellator 237 Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона по прозвищу Рэмпейдж ("Ярость", "Буйство"). Бой завершился уже в первом раунде после одного точного попадания от "Последнего Императора", который в рамках своего прощального турне провел последний поединок в Японии – стране, в которой одержал 26 побед в профессиональном MMA.

Бой Емельяненко – Джейсон не понравился зрителям. Американский боец выглядел слишком пассивным, казалось, что он даже не пытался ударить своего соперника. А Федор, даже не форсируя событий, завершил бой нокаутом в первой пятиминутке:

Реклама

Фанатам не понравился такой поединок. Вот некоторые из комментариев на странице Bellator в Twitter:

Ярости больше нет. Теперь он просто пухлый старик. Федор явно все еще тренируется и остается в хорошей форме. Рэмпейдж выглядел так, будто он пытался вспомнить, как драться. Bellator должно быть стыдно за то, что это главный бой вечера

Похоже, Рэмпейдж был в неистовстве в буфете в последнее время

Рэмпейдж выглядел так, как будто он вышел на бой сразу после обеда

Рэмпейдж был боксерской грушей. Печальный конец великой карьеры, и винить в этом Федора трудно. Джексон должен завершить карьеру

После этого боя я не думаю, что у Рэмпейджа есть выбор. Я не думаю, что какая-либо организация будет заключать с ним контракт его после того позорного боя. Парень даже не тренировался.

Ну и шутка. Рэмпейдж совсем не тренировался, а просто хотел получить чек!

Мы проводили онлайн боя Емельяненко – Джексон.

А вот что сказал Федор Емельяненко сразу после боя:

"Конечно, я очень рад, что сегодня вновь мы одержали победу и мне удалось порадовать вас, дорогие фанаты. Именно здесь, в Японии, и случилось мое становление как бойца. Здесь я завоевал вашу любовь и ваше уважение. Сегодня я опять рад немножко порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это был мой последний бой здесь, в Японии. Благодарю за вашу любовь и поддержку. И хочу поклониться всем православным христианам, которые за меня молились в России, Сербии, Греции и здесь".

Читайте также: Самая популярная девушка-боец MMA возвращается: названа дата боя Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама