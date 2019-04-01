Поветкин – о возможном бое с Усиком: "Вы же видите, что он нокаутирует ребят"
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что ему было бы интересно встретиться на ринге с чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком после перехода украинца в супертяжи.
"Нормально оцениваю Усика как супертяжеловеса. Считаю, он серьезный и хороший боксер. Не знаю, сколько он весит, но на вид такой же, как и я. Может ли он нокаутировать? Вы же видели, что он нокаутирует ребят. Того же Белью, а он непростой парень. Для меня бой с ним, конечно, интересен. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идем, чтобы с сильнейшими встречаться", – сказал Поветкин в комментарии Octagon TV.
Ранее своего фаворита в потенциальном бою Усик – Поветкин назвал российский боксер Мурат Гассиев. По его мнению, шансы - 55 на 45 в пользу украинца. "Усик сейчас на пике", – заявил Гассиев.
Дебютировать в супертяжах Александр Усик планирует через полтора месяца. Промоутеры выбирают для его боя с Карлосом Такамом одну из двух дат – 17 или 25 мая.
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