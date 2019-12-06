Поветкин перевесил Хантера перед боем, в котором россиянину прочат фиаско

Российский боксер накануне поединка в Эр-Рияде оказался на 1300 граммов тяжелее своего американского визави

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Российский супертяжеловес Александр Поветкин (35-2, 24 КО) и американец Майкл Хантер (18-1, 12 КО) провели церемонию взвешивания перед рейтинговым поединком в Саудовской Аравии, который пройдет в субботу, 7 декабря, на разогреве у главных героев вечера – Энтони Джошуа и Энди Руиса.

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Результаты взвешивания оказались следующими. Майкл Хантер – 102,5 килограмма, Александр Поветкин – 103,8 килограмма. Интересно, что как россиянин, так и американец в течение своей карьеры проигрывали украинским бойцам. Поветкин в свое время уступил Владимиру Кличко, тогда как Хантер стал жертвой Александра Усика.

"Хантер – мягкий, скользкий боксер, сейчас "в левше" стоит, весь бой с тенью проводит "в левше" – интересно. Очень непростой соперник, чувствительный. Надо поддавливать, обрабатывать корпус. И прессинг, прессинг – агрессивный и аккуратный, чтобы навстречу не пропустить", – высказался перед предстоящим боем тренер Поветкина – Иван Кирпа

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Напомним, эксперты считают американского боксера фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу Майкла Хантера составляет 1.40, тогда как ставку на победу Александра Поветкина можно сделать с котировкой 2.80, а ничья как всегда маловероятна в боксе – коэффициент на нее 21.0.

Алина Шатерникова рассуждает о Джошуа и его поединке с Поветкиным:

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