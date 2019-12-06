Почти 130 кг и сомбреро сверху: Руис не только не похудел, но и стал тяжелее Джошуа на 20 кг

А вот британец сдержал слово и скинул еще, отгородившись от окружающего шума наушниками

Энди Руис - Энтони Джошуа / Фото: Reuters

В Саудовской Аравии прошла процедура взвешивания участников вечера бокса 7 декабря, известное, как столкновение в дюнах. Главным поединком завтрашнего шоу станет бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса по трем основным версиям мексиканцем Энди Руисом и бывшим владельцем поясов Энтони Джошуа. Ранее мы писали, что от "Столкновения в дюнах" фанаты ждут нокаута и ставят на британца.

Энди Руис – Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Интересно, что оба бойца планировали похудеть к этой встрече, но Энди Руис (33-1, 22 KO) не только не скинул вес, но и набрал более семи кило – 128,4 кг, а вот Энтони Джошуа (22-1, 21 KO) таки стал легче почти на пять — 107,5 кг. Смотрите дуэль взглядов Энди Руиса, который явился на взвешивание в Сомбреро, и Энтони Джошуа, утяжелившего себя только наушниками

Также показали свой вес участники рейтингового боя российский супертяжеловес Александр Поветкин (35-2, 24 КО) и американец Майкл Хантер (18-1, 12 КО). Хантер, который уступал украинцу Александру Усику, показал 102,5 килограмм Поветкин, терпевший неудачу с Кличко, оказался кило тяжелее – 103,8 кг. Ранее мы пытались разобраться, сможет ли американец завершить карьеру "Русского Витязя".

Поветкин – Хантер / Фото: Reuters

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