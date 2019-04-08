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"Поветкин, поздно": в лагере Усика рассказали, почему предпочли россиянину африканца

Сегодня, 23:46

Названа причина, по которой поединок украинца с Русским Витязем отложен до лучших времен

Александр Поветкин
Александр Поветкин. Фото: AFP
"Поветкин, поздно": в лагере Усика рассказали, почему предпочли россиянину африканца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/22d/aff/5ca22daff2756.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/22d/aff/5ca22daff2756.jpg Бокс Названа причина, по которой поединок украинца с Русским Витязем отложен до лучших времен

Российский боксер Александр Поветкин согласился на бой с Александром Усиком. Но сделал это слишком поздно. Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк рассказал, почему украинско-российское противостояние в супертяжелом весе в ближайшее время не состоится.

"Поветкин хотел провести бой за титул и не спешил вести переговоры. И когда нас время уже поджимало, Эдди Хирн (сопромоутер Усика) сделал окончательное предложение Поветкину, – раскрыл детали переговоров Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Video Boxing. – Долгое время мы не получали ответа от Поветкина и приняли решение драться с Такамом. Чуть позже Поветкин заявил, что он готов драться, но команда Усика уже морально и физически восприняла Такама как соперника и начала готовиться именно к нему".

Как мы уже сообщали, свой первый поединок в хэвивейте против камерунца Карлоса Такама Усик проведет 25 мая в США. "Такам – это даже не середняк, это боксер ближе к топам, – говорит промоутер украинца Александр Красюк. – Он дрался с Джошуа, Поветкиным, выглядит очень хорошо. Для перехода Александра в новый вес это лучший тест. Опять же, Такам не был основным вариантом, велись переговоры с Поветкиным, но обстоятельства сложились так, что выбор пал именно на Такама".

Как сообщалось ранее, в лагере Усика уже "победили" Такама и запланировали "вишенку" с ДжошуаПромоутер Усика заявил, что поединок Александра с британским обидчиком Владимира Кличко неизбежен.

Напомним, что в конце 2018 года Александр Усик победил британца Тони Белью:

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Тег Александр Поветкин, Александр Усик, Карлос Такам, Александр Красюк

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Сегодня|Спорт

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