"Позвольте им взглянуть в глаза": Макгрегор высказался против запрета проводить битву взглядов Уайлдера и Фьюри

Конор считает, что боксеры должны встретится один на один перед боем

Бывший чемпион двух дивизионов UFC Конор Макгрегор не согласен с Атлетической комиссией штата Невада запретить Деонтею Уайлдеру и Тайсону Фьюри провести финальную дуэль взглядов в преддверии их долгожданного реванша, который состоится на одной из знаменитых арен Лас-Вегаса MGM Grand Garden. На нашем сайте будет доступен онлайн боя Уайлдер – Фьюри.

"Парни, пожалуйста, расслабьтесь. Комиссия Вегаса, вы одна из самых лучших атлетических комиссий, отдаю вам должное за безукоризненную работу по предотвращению непредвиденных ситуаций на ваших ивентах. Поставьте одного мужчину напротив другого, предварительно усилив безопасность. Позвольте им в последний раз взглянуть в глаза. Последний взгляд перед тем, как все начнется, бл**дь, по-настоящему", – написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, что комиссия приняла данное решение после того, как супертяжеловесы устроили небольшую потасовку на последней пресс-конференции, потолкавшись друг с другом.

Также отметим, что названы гонорары Фьюри и Уайлдера в субботнем бою в США. Британец и американец получат как минимум по 30 миллионов долларов.

Смотрите, что говорил о Тайсоне Фьюри промоутер Александр Красюк

Реклама

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама