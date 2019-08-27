Продержался против самого Кличко: непобедимые украинские супертяжи узнали имена новых соперников

Сиренко встретится с первым номером Италии, Захожий - с американцем, выстоявшим против нашей легенды

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

Непобедимые украинские супертяжеловесы Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) и Александр Захожий (12-0, 10 КО) узнали имена своих соперников на предстоящие поединки. Оба боксера вернутся в ринг 11 октября в Карлсруэ, Германия.

Владислав Сиренко будет драться с лучшим супертяжеловесом Италии по версии BoxRec Айваном ди Берардино (9-1-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять пояс чемпиона Eurasian Boxing Parliament (EBP). Титулом этой же организации, но в полутяжелом весе владеет россиянин Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО).

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Александр Захожий. Фото – Facebook

В свою очередь, соперником Захожего станет бывший претендент на пояс чемпиона мира американец Кевин Джонсон (34-14-1, 18 КО). Среди предыдущих соперников Джонсона много громких имен - Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Мануэль Чарр, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, Энди Руис и даже Виталий Кличко.

Кстати, Кевин Джонсон стал лишь вторым боксером, который сумел продержаться все 12 раундов против Виталия Кличко, которому 10 лет назад проиграл лишь по очкам. Правда, из своих последних десяти поединков 38-летний американец в шести уступил.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Напомним, что ранее непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд. Бой Владислава Сиренко против Дениса Бахтова в ЮАР продлился семь раундов и завершился победой украинца техническим нокаутом.

Что касается Александра Захожего, то он участвовал в подготовке Александра Усика к поединку против Карлоса Такама, который должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

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