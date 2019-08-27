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Продержался против самого Кличко: непобедимые украинские супертяжи узнали имена новых соперников

27 августа, 16:51

Сиренко встретится с первым номером Италии, Захожий - с американцем, выстоявшим против нашей легенды

Владислав Сиренко

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

Непобедимые украинские супертяжеловесы Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) и Александр Захожий (12-0, 10 КО) узнали имена своих соперников на предстоящие поединки. Оба боксера вернутся в ринг 11 октября в Карлсруэ, Германия.

Владислав Сиренко будет драться с лучшим супертяжеловесом Италии по версии BoxRec Айваном ди Берардино (9-1-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять пояс чемпиона Eurasian Boxing Parliament (EBP). Титулом этой же организации, но в полутяжелом весе владеет россиянин Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО).

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Александр Захожий. Фото – Facebook

В свою очередь, соперником Захожего станет бывший претендент на пояс чемпиона мира американец Кевин Джонсон (34-14-1, 18 КО). Среди предыдущих соперников Джонсона много громких имен - Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Мануэль Чарр, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, Энди Руис и даже Виталий Кличко.

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Кстати, Кевин Джонсон стал лишь вторым боксером, который сумел продержаться все 12 раундов против Виталия Кличко, которому 10 лет назад проиграл лишь по очкам. Правда, из своих последних десяти поединков 38-летний американец в шести уступил.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Напомним, что ранее непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд. Бой Владислава Сиренко против Дениса Бахтова в ЮАР продлился семь раундов и завершился победой украинца техническим нокаутом.

Что касается Александра Захожего, то он участвовал в подготовке Александра Усика к поединку против Карлоса Такама, который должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

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бокс Владислав Сиренко Александр Захожий

Источник: XSport

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