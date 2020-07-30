Промоутер дал неутешительный прогноз на дату боя Джошуа и Пулева

Эдди Хирн ожидает своего подопечного в ринге только в декабре 2020 года

Мир профессионального бокса очень медленно выходит из длительного застоя, связанного с коронавирусом. Ближайшее крупное шоу состоится 22 августа в Великобритании: в частных владениях промоутера Эдди Хирна в главном поединке вечера на ринг выйдут супертяжеловесы россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Кстати, Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с украинцем Усиком.

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А вот главный подопечный Хирна – чемпион мира по трем версиям Энтони Джошуа – будет биться лишь в начале зимы. Свои ожидания промоутер изложил в комментарии сайту Sky Sports:

"Джошуа начал тренировочный лагерь к бою с Пулевым. А сам поединок Энтони и Кубрата планируем на начало декабря. Встречу с Тайсоном Фьюри хотим организовать в 2021 году, хотя сейчас Тайсон думает преимущественно о третьем бое с Деонтеем Уайлдером".

Изначально болгарский претендент должен был сразиться с Джошуа весной, но пандемия коронавируса на месяцы сместила все планы. А кандидат на встречу с чемпионом, украинец Александр Усик, должен биться с Дереком Чисорой в октябре.

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