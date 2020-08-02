Промоутер приоткрыл завесу тайны, почему затягивается бой Усика с Чисорой

Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает тренироваться, ожидая поединок с опытным британцем Дереком Чисорой. Недавно стало известно, что российский боксер Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с Усиком.
Пока что организаторы никак не определятся с точной датой встречи. В чем загвоздка, промоутер Александр Красюк рассказал сайту tribuna.com:
"Это будет октябрь месяц. Скорее всего, Лондон. Дело в том, что с 1 августа правительство [Великобритании] разрешает проводить мероприятия со зрителями. Не со 100% посещаемостью, но они уже есть.
А с 1 октября введут разрешения на полноценные мероприятия. Сейчас [промоутерской компании] Matchroom разрешили провести эксперимент: организовать чемпионат по снукеру, если я не ошибаюсь. Если этот эксперимент окажется успешным, в октябре уже будут события с массовой посещаемостью".
Таким образом, промоутеры надеются получить прибыль от продажи билетов. А сам бой Чисоры и Усика предварительно запланировали на 3 октября. Читайте также: Усик рассказал, с кем бьется в своих снах.
Смотрите, как Александр рисовал картину в своеобразном стиле:
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