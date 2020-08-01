Усик рассказал, с кем бьется в своих снах. И даже обнародовал сенсационные результаты этих боев

Аналитики прогнозируют не совсем те исходы в боях с Джошуа и Фьюри, которые приснились украинцу

Знаменитый украинский боксер Александр Усик, не знающий поражений на профи-ринге, рассказал о том, что ему снятся поединки с королями супертяжелого веса – британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Причем украинец представляет их настолько явно, что даже поделился с болельщиками их итогами.

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"Я, ложась спать, мечтал об Олимпийских играх. Я представлял, как я там боксирую. Я отбоксировал два олимпийских сезона. Когда я боксировал в любителях, я мечтал, что я буду боксировать за пояс чемпиона мира. Сейчас я представляю, как боксирую за пояса, которые принадлежат Джошуа и Фьюри. Я представляю, как я боксирую с Чисорой. Я это все в голове представляю, махаю руками. Каков итог поединков в мечтах? Победа", – сказал Александр Усик в интервью каналу USYK17

Александр Усик / Фото: Instagram

Отметим, что у аналитиков букмекерских контор Усик является безоговорочным фаворитом боя с Чисорой, который планируется в октябре. На победу Александра установлен коэффициент 1.12, а на Чисору – 5.50 (то есть вероятность выигрыша – 84% против 16% в пользу украинца).

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А вот в теоретических противостояниях с другими британцами победу прочат уже оппонентам Усика. Котировки на бой Усик vs Джошуа – 2.38 (40%) – 1.57 (60%) в пользу Энтони, а на поединок Усик vs Фьюри – 2.65 (35%) -1.44 (65%) в пользу Тайсона. Таким образом результаты, которые приснились украинцу в этих противостояниях, аналитиками рассматриваются как маловероятные.

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