Промоутер: "В зависимости от победителя Чисора-Прайс, бой с Усиком можно сделать в Лондоне или Ливерпуле"

Дерек Чисора - Дэвид Прайс / Фото: Reuters

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Одним из самых интересных событий в мире бокса в этот уикенд станет встреча британских супертяжей Дерека Чисоры (31-9, 22 КО) и Дэвида Прайса (25-6, 20 КО). Поединок пройдет 26 октября в Лондоне на "О2 Арене" в андеркарде финала Всемирной суперсерии в суперлегком весе между британцем Джошем Тейлором и американцем Риджисом Прогрейсом. Также бой Чисоры и Прайса интересен тем, что в нем может определиться следующий оппонент украинца Александра Усика. Ранее мы писали, что Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Уайлдер.

"Все зависит только от самого Усика, – говорит сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Мне сказали, что он хочет уже в следующем поединке драться за титул. Но если он передумает, то его бой с победителем схватки между Чисорой и Прайсом станет просто огромным событием в Британии. Наши болельщики без ума от Усика, и будут очень рады его возвращению. Поэтому если он захочет встретиться сперва с победителем боя Чисора-Прайс, то я с удовольствием возьмусь за это. В зависимости от победителя боя Чисора-Прайс, схватку с Усиком можно сделать или же в Лондоне, или в Ливерпуле".

Сам Чисора уже бросал Усику вызов: "Ему и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу бой с ним!".

Смотрите видео тренировки Александра Усика в США

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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