"Саня сводит его в школу": Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Лучший боксер современности Василий Ломаченко, в присущем ему стиле, высказался кратко, но очень емко

Усик vs Уайлдер / Фото: The Sun

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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мыслями о возможном противостоянии бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика и обладателя титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера. Ломаченко дал понять, что не считает американца серьезной преградой на пути к титулу в хэвивейте для Усика, на которого ранее жестко наехал Чисора.

Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко / Фото: Instagram

"Усик – Уайлдер? Александр сводит Деонтея в школу", – коротко, но емко высказался Василий Ломаченко в интервью, размещенном на YouTube-канале EsNews

Напомним, 12 октября Александр Усик успешно дебютировал в супертяжах, техническим нокаутом победив американца Чазза Уизерспуна. Шикарное зрелище: смотрите полную запись уничтожения Усиком Уизерспуна.

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

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Правда, позже генсек федерации бокса России Кремлев попытался напугать Усика, пообещав ему поражение, если он снова встретится в ринге с россиянином Муратом Гассиевым.

В качестве страшилки Кремлев использовал победу техническим нокаутом представителя РФ Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою, состоявшемся на днях в Филадельфии.

Смотрите, как Усик танцует за рулем своей машины

Усик танцует за рулем машины

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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