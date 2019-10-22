Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

"Саня сводит его в школу": Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Уайлдер

22 октября, 19:17

Лучший боксер современности Василий Ломаченко, в присущем ему стиле, высказался кратко, но очень емко

Усик vs Уайлдер

Усик vs Уайлдер / Фото: The Sun

Реклама

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мыслями о возможном противостоянии бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика и обладателя титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера. Ломаченко дал понять, что не считает американца серьезной преградой на пути к титулу в хэвивейте для Усика, на которого ранее жестко наехал Чисора.

Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко

Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко / Фото: Instagram

"Усик – Уайлдер? Александр сводит Деонтея в школу", – коротко, но емко высказался Василий Ломаченко в интервью, размещенном на YouTube-канале EsNews

Напомним, 12 октября Александр Усик успешно дебютировал в супертяжах, техническим нокаутом победив американца Чазза Уизерспуна. Шикарное зрелище: смотрите полную запись уничтожения Усиком Уизерспуна.

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

Читайте также: Батя, держи! Василий Ломаченко надел своему отцу исторический пояс в Мексике

Правда, позже генсек федерации бокса России Кремлев попытался напугать Усика, пообещав ему поражение, если он снова встретится в ринге с россиянином Муратом Гассиевым.

В качестве страшилки Кремлев использовал победу техническим нокаутом представителя РФ Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою, состоявшемся на днях в Филадельфии.

Смотрите, как Усик танцует за рулем своей машины

Усик танцует за рулем машины

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Василий Ломаченко Александр Усик Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
"Тест – не настоящий": Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса ЛьюисаБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...