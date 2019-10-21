"Забудь о жонглировании мячами и танцах": Чисора жестко наехал на Усика

Дерек Чисора / Фото: Instagram

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Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался об украинском боксере Александре Усике. Кстати, смотрите полную запись уничтожения Усиком Уизерспуна.

"Усику и его команде нужно прекратить жонглировать мячиками. Мы не в цирке. "Приходи и делай то, что должен. Забудь о жонглировании мячами и танцах" – заявил боксер.

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"Никто не хочет видеть в ринге танцевальные шоу. Это же не "Танцы со звездами". Это боксерский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я 100% приму этот бой", – сказал Чисора.

Вот, как украинский боксер Александр Усик готовился к своему дебюту в Королевском дивизионе в США.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Ранее мы писали, что Усик дал несколько советов Гвоздику перед боем с россиянином.

Напомним, украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил Мурата Гассиева в Москве летом прошлого года, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Смотрите, как Усик избивал Гассиева в 2018-м

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