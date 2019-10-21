Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

"Забудь о жонглировании мячами и танцах": Чисора жестко наехал на Усика

21 октября, 13:59

Британец ждет боя с украинцем

Дерек Чисора

Дерек Чисора / Фото: Instagram

Реклама

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался об украинском боксере Александре Усике. Кстати, смотрите полную запись уничтожения Усиком Уизерспуна.

"Усику и его команде нужно прекратить жонглировать мячиками. Мы не в цирке. "Приходи и делай то, что должен. Забудь о жонглировании мячами и танцах" – заявил боксер.

Читайте также: страшилка для Усика: россияне пригрозили украинскому боксеру первым в карьере нокаутом

"Никто не хочет видеть в ринге танцевальные шоу. Это же не "Танцы со звездами". Это боксерский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я 100% приму этот бой", – сказал Чисора.

Вот, как украинский боксер Александр Усик готовился к своему дебюту в Королевском дивизионе в США.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Ранее мы писали, что Усик дал несколько советов Гвоздику перед боем с россиянином.

Напомним, украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил Мурата Гассиева в Москве летом прошлого года, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Смотрите, как Усик избивал Гассиева в 2018-м

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
"Тест – не настоящий": Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса ЛьюисаБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...