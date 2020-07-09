Промоутерская компания Александра Усика объявила о первом вечере бокса в Украине

В первых числах июля появилась информация, что чемпион мира в тяжелом весе и перспективный супертяж Александр Усик создаст свою промоутерскую компанию. Эта новость не только подтвердилась, но и стало официально известно о первом мероприятии компании USYK 17 PROMOTION.

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У нового образования появилась страничка в Instagram, на которой и сообщили подробности вечера бокса, который состоится 1 августа в загородном клубе под Киевом. Там пройдут бои перспективных тяжеловесов Владислава Сиренко и Александра Захожего, чемпиона WBC Francophone в среднем весе Андрея Великовского, чемпиона мира среди молодежи по версии WBC Петра Иванова. Также на ринг выйдет чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017 Виктор Выхрист.

В клубе обещают "сочетание спортивного драйва и изящной светской вечеринки в кругу всемирно известных спортсменов и звездных гостей". Развлекать публику также будет певица Злата Огневич.

INSTAGRAM

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