"Супертяжи становятся все больше и больше": Гвоздик – о сложностях Усика в новом весе

Один из самых популярных украинских боксеров, Александр Усик, скоро проведет второй бой в супертяжелом дивизионе. Пока что многие с осторожностью говорят о перспективах 33-летнего крымчанина в новой категории, в том числе и его многолетний коллега по сборной Александр Гвоздик. Харьковчанин был чемпионом мира в весе до 79,4 кг, но недавно решил уйти из спорта. Также Гвоздик высказался о бое Ломаченко – Лопес.

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Гвоздик думает, что коллеге следует считаться с ростом массы у соперников. А тут еще Чисора угрожает Усику перед боем. Тем не менее, украинец верит в умение соотечественника, о чем рассказал Boxrec:

"Становится все сложнее и сложнее переходить от меньших весовых категорий к супертяжеловесам потому, что они становятся все больше и больше. Если вы посмотрите в 1960–70-е годы, то тяжеловесы тогда были значительно меньше, чем сейчас. Так что становится сложнее конкурировать с этими большими парнями. Когда вы сражаетесь с большим парнем, у которого есть навыки его последнего противника (Уизерспуна), то это одна картина. Но когда у вас в оппонентах олимпийский чемпион, который намного выше, как Джошуа, и у которого намного больше размах рук, это становится действительно сложным, поэтому я не знаю. Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он определенно сможет конкурировать с этими парнями. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не настолько крупный. Но он умеет драться. У него есть сердце и он не собирается сдаваться. Я верю, что Александр сможет победить, но это определенно не будет легко".

На днях заговорили о том, что Александр Усик создаст свою промоутерскую компанию.

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