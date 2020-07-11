Промоутеры рассказали, когда состоится чемпионский бой украинского боксера в США

Точная дата выхода на ринг Виктора Постола будет зависеть от расписания других трансляций

Украинский боксер полусреднего веса (до 63,5 кг) Виктор Постол все еще находится в ожидании назначения его ближайшего поединка. Хотя несколько дней назад Рамирес назвал точную дату боя с Постолом. Наш экс-чемпион мира встретится с действующим обладателем поясов WBC и WBO Хосе Рамиресом, но организаторы никак не определятся с днем "файта".

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Напомним, бой дважды переносили из-за коронавируса в Китае, а затем в США. Теперь же бойцы ждут решения своих менеджеров. В комментарии сайту ESPN задержку объяснил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, назвав датой встречи последнюю неделю лета:

"Мы остаемся гибкими, насколько это возможно. Нужно смотреть на расписание НБА, Главной бейсбольной лиги, лиг других видов спорта, которые должны вернуться. Они составляют свой график. Обычно мы говорим бойцам: "Ты будешь драться на такой-то неделе в августе. А твой бой состоится на этой неделе". Затем мы работаем над точной датой".

Виктор уже больше месяца находится в США: Постол встретился с Редкачем и совершил затяжную пробежку.

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