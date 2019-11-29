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Ракета против Усика: украинца снова пугают убийственным ударом Уайлдера

29 ноября, 17:28

Тренер последней жертвы Деонтея Уайлдера рассказал, почему даже на Луне американец был бы чемпионом

Усик vs Уайлдер

Усик vs Уайлдер / Фото: The Sun

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Тренер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса Герман Кайседо уверен, что, за исключением непобежденного американца Деонтея Уайлдера, кубинца не способен победить никто в мире. Напомним, на прошлой неделе Уайлдер вырубил Ортиса одним ударом, защитив в десятый раз титул чемпиона мира по версии WBC.

Смотрите, как Уайлдер "отключил" Ортиса

"Нет. Конечно нет. Никакой другой тяжеловес в дивизионе не сможет победить Луиса Ортиса. Луис отлично пробивает. В этом причина, по которой люди не выходят с ним в ринг, – заявил в комментарии Boxing Scene тренер кубинца Герман Кайседо. – Луис никогда никому не отказывал. Он поднимает трубку и говорит "да", не зная, кто противник. Но у Деонтея в правой руке ракета, и ты ничего не можешь с этим сделать. Уайлдер, безусловно, лучший тяжеловес на планете. Он мог бы быть лучшим тяжеловесом на Луне, если бы на Луне был бокс"

Как мы писали, нокаутированный Уайлдером Ортис готов встретиться с Усиком, но за большие деньги. Хотя в команде кубинца считают, что украинцу еще нужно "доказать готовность драться со здоровяками".

Между тем ранее именно Уайлдера назвали самым опасным соперником для Усика в супертяжах. Такое мнение выразил известный британский тренер Дэйв Колдуэлл. "Самая большая опасность для Усика, из-за силы одиночного удара и размеров, – это Уайлдер. Против всех остальных я даю Усику огромный шанс", – заявил эксперт.

Смотрите, как тренируется супертяж Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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бокс Александр Усик супертяжелый вес Деонтей Уайлдер Луис Ортис

Источник: XSport

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