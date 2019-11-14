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Назван самый опасный соперник для Усика в супертяжелом весе

14 ноября, 18:33

Эксперт считает, что украинец имеет огромные шансы в боях против многих супертяжеловесов, кроме американца

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

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Известный британский тренер Дэйв Колдуэлл в эфире телеканала Sky Sports назвал самого грозного соперника для украинца Александра Усика в супертяжелом весе. По его мнению, Усику нужно бояться непобежденного американца Деонтея Уайлдера, обладающего поясом WBC. напомним, что Уайлдер 23 ноября проведет реванш против Луиса Ортиса.

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"Мы знаем, что Фьюри может упасть от парней, которые не обладают сильным ударом. Усик не будет сильным панчером в супертяжелом весе. Ему это и не нужно. Тайсон – очень высокий и неудобный. Но если вы заберёте у него рост и неудобность, он умнее Усика?

Другая вещь в том, что лучшие выступления Тайсона Фьюри были тогда, когда он проникал в голову оппонентам и они переставали выбрасывать удары. Усик ничего не понимает на английском. Он понимает чуть-чуть, но ничего не проникнет в его голову. Я действительно даю Усику огромный шанс в этом бою. Я думаю, самая большая опасность для Усика, из-за силы одиночного удара и размеров, – это Уайлдер. Против всех остальных я даю Усику огромный шанс", – считает эксперт.

Ранее желание драться с американцем высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!".

Усик танцует за рулем машины

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бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер

Источник: vringe.com

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