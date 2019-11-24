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Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис

24 ноября, 08:11

Американский боксер продемонстрировал свой убийственный удар с правой

Луис Ортис

Луис Ортис / Фото: Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в поединке против кубинца Луиса Ортиса по прозвищу "Кинг Конг". Поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и завершился в седьмом раунде нокаутом. Стенограмма боя Уайлдер – Ортис в нашем онлайн трансляции.

Ортис удивил многих, захватив инициативу в поединке, а Уайлдер выглядел неуверенным и на момент остановки боя проигрывал по очкам. Тем не менее, он подтвердил, что на данный момент владеет самым убойным ударом в хэвивейте и в 10-й раз защитил пояс WBC, который ранее принадлежал Виталию Кличко.

Кстати, это был уже второй бой между Уайлдером и Ортисом. В 2018 году боксеры хорошенько друг друга потрепали. Деонтей впервые отправил Луиса в нокдаун в пятом раунде, а затем окончательно вырубил соперника в 10-м. Ортис имел шанс повернуть ход поединка в седьмом раунде, но немного не дожал американца, которого от нокдауна спас гонг. Тем не менее, судьи тот раунд отдали кубинцу со счетом 10:8, хоть Уайлдер и не побывал на канвасе.

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Перед главным поединком вечера мексиканец Лео Санта Крус победил Мигеля Флореса и завоевал титул чемпиона мира в четвертой весовой категории. Поединок прошел под подавляющим преимуществом и завершился единогласным решением судей – 115:112, 117:110, 117:110.

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

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А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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Источник: Сегодня|Спорт

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