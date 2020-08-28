"Рамирес – грязный боксер": перед чемпионским боем украинец Постол угрожает сопернику

В ночь на воскресенье наш опытный боксер среднего веса снова будет биться за титул

В субботу в Лас-Вегасе бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол попытается вернуть себе титул в бою с американцем Хосе Рамиресом. 36-летний украинец, потерпевший всего два поражения в 33 поединках, рассказал о настрое на встречу с действующим обладателем поясов WBC и WBO в весе до 63,5 кг. А минувшей ночью Постол и Рамирес провели дуэль взглядов.

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Уроженец Великой Дымерки вспомнил, как его экс-соперник Лукас Матиссе уже заглядывал в будущее, а в итоге потерял чемпионский титул. Слова Виктора приводит xsport.ua:

"Рамирес – грязный боец. Он держит удар. Пропускает, но все равно идет вперед. Нужно грамотно с ним боксировать, ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах, не вязаться. Когда он вяжет, устаешь очень сильно. Он чемпион мира по двум версиям, это уже о чем-то говорит. Немножко уже теряется координация, немножко уже не успеваешь. Но есть опыт. Главное – правильно подготовиться, быть в хорошей форме. Тот опыт, который я имею, думаю, смогу использовать. Года, конечно, свое дают, но, думаю, справимся. Я дам ему бой. Ведь Матиссе тоже следующий бой рассчитывал боксировать с Мэнни Пакьяо. Но… не срослось. Я понимаю, что это, возможно, мой последний шанс боксировать за два пояса и стать чемпионом".

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