Чудеса маскировки во время дуэли взглядов Постола и Рамиреса: кто первый опустил голову

29 августа в Лас-Вегасе пройдет чемпионский бой в первом полусреднем весе между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем поясов WBO и WBC, американцем Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО). Ранее тренер Постола назвал его преимущество в бою с чемпионом из США. А накануне Виктор и Хосе провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Реклама

Читайте также: "Рамирес остановит Постола": прогноз на чемпионский бой матерого украинца, который уже летит в Вегас

Правда, из-за схожего выбора одежды, масок и бейсболок не сразу понятно, кто есть кто из бойцов. Однако тут на помощь приходила разница в росте, ведь бывший чемпион WBC Постол на несколько сантиметров выше своего оппонента. И надо сказать, что выглядел украинец бодрее американца, который первым отвел взгляд.

Напомним, что это уже третья попытка провести этот многострадальный бой. изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

В тренде В украинском футболе исчезла система VAR

Реклама

Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса.

Смотрите также, как Владимир Кличко готовит Эвандера Холифилда к возвращению в ринг

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама