Разбивая головой стекло, Беринчик вышел на ринг в образе супергероя Халка на вечера бокса в Броварах

На броварской арене "Терминал" начался главный бой вечера бокса, в котором украинец Денис Беринчик отстаивает титул Интернационального чемпиона WBO в легкой весе. Его соперник – аргентинец Эктор Сармиенто. Наш сайт ведет онлайн вечера бокса в Броварах.

Оппонент украинца вышел на ринг под ритмичную латиноамериканскую музыку. А вот Денис, как всегда, порадовал публику новым образом. На этот раз он нарядился в Халка – героя комиксов компании "Марвел" и серии фильмов "Мстители". Сняв костюм, Беринчик остался в спортивной форме и с большим крестом на груди.

Реклама

Украинец захватил инициативу с самого начала, но аргентинец не сдается так просто.

Мы писали, что сегодня в андеркарте украинский средневес Макс Бурсак победил россиянина Смирнова. Предыдущий поединок Бурсак проиграл 7 декабря в Монреале бывшему чемпиону мира Давиду Лемье раздельным решением судей. Макс анонсировал подписание контракта сразу на два боя с Лемье. Предварительно проведение матча-реванша должно состояться в апреле 2020 года.

Смотрите интервью "Сегодня" уроженца Луганской области Дениса Беринчика

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама