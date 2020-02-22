Канадская закалка помогла опытному Бурсаку разбить в Броварах российского бойца

Сегодня, 22 февраля, 35-летний украинский средневес Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) в рейтинговом поединке победил россиянина Максима Смирнова (8-6-3, 9 KO). Онлайн вечера бокса в Броварах, в рамках которого состоялся поединок Бурсака, идет на нашем сайте. Главным блюдом бойцовского шоу станет защита титула WBO International в легком весе украинцем Денисом Беринчиком.

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Противостояние Бурсака и Смирнова продолжалось все положенные восемь раундов, после чего украинец, который доминировал в ринге, был признан победителем единогласным решением судей. Отметим, что изначально Макс должен был боксировать с другим соперником – Пабло Мендосой (9-4, 9 КО), но бойцу из Никарагуа не сделали документы и его заменил россиянин.

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Максим Бурсак

Напомним, что свой предыдущий поединок Бурсак провел 7 декабря в Монреале против бывшего чемпиона мира Давида Лемье. В логове опытного противника в Канаде украинец проиграл раздельным решением судей. Отметим, что ранее Бурсак анонсировал подписание контракта сразу на два боя с Лемье. Предварительно проведение матча-реванша должно было состояться в апреле 2020 года.

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