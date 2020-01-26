Редкач кусался, но проиграл Гарсие самый главный бой в своей карьере

Боксер из Украины не смог побороться за звания претендента на чемпионский пояс

Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсие / Фото: Getty Images

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проиграл бой бывшему чемпиону мира американцу Дэнни Гарсие за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC. Бой прошел в Нью-Йорке, США, и продлился все 12 раундов. Наш боксер изначально находился в роли аутсайдера, а в самом бою ничего не смог противопоставить титулованному сопернику, хотя и обещал шокировать весь боксерский мир.

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Украинец начал бой активно, правда, с оглядкой на тылы. Но достаточно быстро отдал инициативу оппоненту. Во второй половине боя у Редкача открылось небольшое рассечение, поэтому завершал бой он со следами крови на лице. В девятом раунде Иван от безысходности укусил соперника за плечо во время клинча, но рефери этот момент пропустил, а так мог бы еще и очки с него снять. В итоге все трое судей отдали победу Дэнни Гарсие – 119:109 и дважды 117:111.

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33-летний Иван Редкач на профессиональном ринге выступает уже десять лет. За это время украинец успел провести 29 поединков: 23 победы, 5 поражений и 1 ничья. Это был самый главный бой в карьере украинца, до этого он с соперниками такого калибра не встречался.

Гарсия одержал 36 победу при 2 поражениях. Он многие годы владел чемпионскими поясами WBC и WBA, затем потерял их после поражения в 2017 года, и не смог вернуть в 2018, снова проиграв.

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