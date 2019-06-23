"Ремонт от Василия Ломаченко заказывали?": боксер "вооружился" молотком и тачкой

Украинский боец в интервале между своими боями примерил на себя образ мастера ремонтных работ

Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко продолжает восстановление и подготовку к следующему поединку. Между тем на аккаунте Lomus в Instagram разместили фото знаменитого боксера с огромным молотком и тачкой для перевозки грузов, на которых Василий занят строительными работами, в шутку предложив услуги по ремонту. Мол, быстро, качественно и недорого...

Как мы писали ранее, WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл. Команды боксеров заверили WBC, что успеют полюбовно договориться до среды, 26 июня, и именно столько времени Совет им выделил. Ожидается, что поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону встречи будут стоять пояса WBC, WBO и WBA в легком весе.

Смотрите, как рыбачит Ломаченко



Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

Напомним, в воскресенье, 23 июня, появилась информация, что с Александром Усиком обязали драться победителя боя Руис – Джошуа. Украинского боксера назначили обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе. Отметим, что решение WBO не всеми воспринялось положительно, поскольку боксером с самым высоким рейтингом является Диллиан Уайт. Однако, в организации решили, что статус Усика как суперчемпиона в тяжелом весе дает ему право "переступить" через Уайта.

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