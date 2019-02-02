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Реванш Ковалев – Альварес: когда начало боя и где смотреть

Вчера, 18:51

Расписание трансляций второго поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса за титул WBO в полутяжелом весе

Сергей Ковалев и Элейдер Альварес проведут второй бой
Сергей Ковалев и Элейдер Альварес проведут второй бой. Фото: Getty Images
Реванш Ковалев – Альварес: когда начало боя и где смотреть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5ca/6d6/5c55ca6d600e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5ca/6d6/5c55ca6d600e1.jpg Бокс Расписание трансляций второго поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса за титул WBO в полутяжелом весе

2 февраля в американском городе Фриско состоится большой вечер бокса, в рамках которого пройдут три титульных поединка. Среди них – реванш Сергей Ковалев – Элейдер Альварес. В первом поединке, который прошел летом 2018 года, Сергей Ковалев вел по очкам, но проиграл нокаутом в седьмом раунде. Во время реванша на кону будет стоять чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Ковалев – Альварес: когда начало боя. Поединок по киевскому времени пройдет рано утром в воскресенье, 3 февраля. Ориентировочно, главный бой Ковалев – Альварес начнется в 07:00 по Киеву.

Ковалев – Альварес: где смотреть бой. Бой в прямом эфире в Украине покажет "Интер", также смотреть поединок можно на спутниковых каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец", в США трансляцию реванша Альварес – Ковалев можно увидеть на канале ESPN, а в Британии бой Ковалева покажет платный канал BoxNation. В интернете поединок можно смотреть:

Ковалев – Альварес: котировки букмекеров. Колумбиец – небольшой фаворит второго боя. Коэффициент на победу Альвареса составляет 1.65, тогда как на победу Ковалева он равен 2.25, а ничью как всегда в боксе маловероятна (коэффициент 25).

Накануне стало известно, что Ковалев перевесил Альвареса перед боем-реваншем.

Ковалев – Альварес: все бои андеркарта. На разогреве у Ковалева и Альвареса пройдут два чемпионских поединка, а также ряд боев за второстепенные пояса:

  1. Ричард Комми (Гана, 27-2) — Иса Чаниев (Россия, 13-1), титул IBF в легком весе
  2. Оскар Вальдес (Мексика, 24-0) — Кармейн Томмасон (Италия, 19-0), титул WBO в полулегком весе
  3. Патрик Дэй (США, 16-2) — Исмаил Илиев (Россия, 11-0), пояс IBF Inter-Conti
  4. Теофимо Лопез (США, 11-0) — Джесси Магдалено (США, 31-2), пояс NABF
  5. Бахрам Муртазалиев (Россия, 14-0) — Элвин Айяла (США, 29-12), пояс WBC USNBC
  6. Жанибек Алимханулы (Казахстан, 4-0) — Стивен Мартинес (США, 18-4)
  7. Энрико Гогохия (Грузия, 9-0) — Витор Джонс (Бразилия, 15-3)
  8. Джейсон Санчес (США, 13-0) — Даниэль Оли (Мексика, 13-6)

Видео первого боя Ковалев – Альварес

Напомним, что сейчас голова Ковалева может быть забита не только мыслями о реванше. Как мы уже сообщали, на российского боксера подают иск на 8 млн долларов – Сергей Ковалев побил актрису Джейми Фронтц. Она обвиняет спортсмена в нанесении телесных повреждений. По информации местных СМИ, боксеру грозит до четырех лет лишения свободы.

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Тег боксеры, где смотреть, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес

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Источник:

boxing-mma.com

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