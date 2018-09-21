Найдется публика, которая заплатит большие деньги за реванш Мейвезер – Пакьяо – экс-чемпионка мира

Бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова, занимающая пост вице-президента Лиги профессионального бокса Украины, прокомментировала заявление непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера о возвращении на ринг ради еще одного боя с филиппинцем Мэнни Макьяо.

"Я ездила на многие поединки и всегда имела возможность иметь с больших боев постеры. Единственный постер, который висит у меня дома – это с боя Мейвезер – Пакьяо. И заставка на телефоне у меня такая же. Для меня этот бой был мегакрутой. Если между ними состоится еще один поединок, наверное, по скоростным составляющим и по какой-то интриге второй бой не будет интересен, но, тем не менее, думаю, найдется публика, которая будет покупать билеты за большие деньги. Не могу сказать, что этот бой вызовет у меня большой интерес, но, если будет возможность посмотреть, конечно же я это сделаю", – заявила украинка.

Флойд Мейвезер последний раз выходил на ринг в августе 2017 года, когда победил бойца смешанного стиля из Ирландии Конора Макгрегора (поединок проходил по правилам бокса). Пакьяо в июле 2018 года победил аргентинца Лукаса Матиссе, одержав 60-ю победу на профессиональном ринге (39-ю нокаутом).

39-летний Мэнни Пакьяо провел на профи-ринге 69 поединков: 60 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Он левша, рост – 166 см, размах рук – 170 см.

41-летний Флойд Мейвезер провел в профессионалах 50 боев и во всех одержал победы. Он правша, рост – 173 см, размах рук – 183 см.

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