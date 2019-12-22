Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мира

Американский боксер Джермелл Чарло взял убедительный реванш у своего соотечественника Тони Харрисона и вернул себе чемпионский пояс по версии WBC в первом среднем весе. Второй поединок состоялся сегодня ночью в Калифорнии. Напомним, что ровно год назад Харрисон нанес Чарло первое поражение в карьере, победив того по очкам.

Уже во втором раунде Харрисон побывал на настиле ринга, однако без особых проблем сумел подняться и в дальнейшем выровнял ход поединка. В одиннадцатом раунде Чарло еще два раза отправлял Харрисона в нокдауны, после второго из которых прижал его к канатам и наносил безответные удары, пока рефери не остановил поединок.

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На момент остановки Чарло лидировал в записках двух судей со счетом 96:93, третий отдавал предпочтение Харрисону 95:94.

Напомним, что вчера состоялся бой-возвращение российского боксера Дениса Лебедева против южноафриканца Тобисо Мчуну. Мчуну победил Лебедева по очкам, а после боя 40-летний россиянин по прозвищу "десантник" снова объявил об уходе из бокса. "Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?", – признался Лебедев.

Отметим, что перед фиаско Лебедева в Красноярске "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу судьи. Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но выигрыш отдали его визави.

Друг Кличко выпал из ринга перед боем: забавное видео

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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