Судейский произвол: "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу над чехом

Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но победу в Красноярске ему не отдали

Посмотрите на лицо "победителя" Дмитрий Кудряшова / Фото: Instagram

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В Красноярске проходит вечер бокса, в главном поединке которого на ринг выйдут Денис Лебедев и Табисо Мчуну. А во втором по значимости бою вечера встречались россиянин Дмитрий Кудряшов по прозвищу "Русская Кувалда" и чех Вацлав Пейсар, занимающий в рейтинге боксеров первого тяжелого веса лишь 67-е место.

Чех удивил со стартового раунда – он наносил множество точных ударов в голову своему сопернику и грамотно защищался. В четвертом раунда Кудряшов, защищаясь, пробил коротким ударом правой и отправил Вацлава в нокдаун. Чех поднялся, был хуже в пятом раунде, но затем снова вернул себе преимущество в ринге. В итоге бой продлился все отведенные для него раунды и завершился оглашением судейских записок: 97:92 Кудряшов, 97:92 Пейсар, 95:94 Кудряшов. Победа "Кувалды" разделенным решением судей.

"97:92 Кудряшов? Куда смотрел этот судья. Это не победа", – даже российский комментатор канала "Боец" признал, что Кудряшова вытянули судьи.

Интересно, на взвешивании за сутки до боя оба боксера не вписались в лимит первого тяжелого веса, однако, поскольку титул на кону не стоял, то поединок состоялся.

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