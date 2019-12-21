Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Судейский произвол: "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу над чехом

21 декабря, 17:54

Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но победу в Красноярске ему не отдали

Посмотрите на лицо "победителя" Дмитрий Кудряшова

Посмотрите на лицо "победителя" Дмитрий Кудряшова / Фото: Instagram

Реклама

В Красноярске проходит вечер бокса, в главном поединке которого на ринг выйдут Денис Лебедев и Табисо Мчуну. А во втором по значимости бою вечера встречались россиянин Дмитрий Кудряшов по прозвищу "Русская Кувалда" и чех Вацлав Пейсар, занимающий в рейтинге боксеров первого тяжелого веса лишь 67-е место.

Чех удивил со стартового раунда – он наносил множество точных ударов в голову своему сопернику и грамотно защищался. В четвертом раунда Кудряшов, защищаясь, пробил коротким ударом правой и отправил Вацлава в нокдаун. Чех поднялся, был хуже в пятом раунде, но затем снова вернул себе преимущество в ринге. В итоге бой продлился все отведенные для него раунды и завершился оглашением судейских записок: 97:92 Кудряшов, 97:92 Пейсар, 95:94 Кудряшов. Победа "Кувалды" разделенным решением судей.

"97:92 Кудряшов? Куда смотрел этот судья. Это не победа", – даже российский комментатор канала "Боец" признал, что Кудряшова вытянули судьи.

Интересно, на взвешивании за сутки до боя оба боксера не вписались в лимит первого тяжелого веса, однако, поскольку титул на кону не стоял, то поединок состоялся.

Читайте также: Лебедев – Мчуну время начала и где смотреть бой

Смотрите невероятное видео, как боец MMA Илима-Леи Макфарлан проплыла под водой 50 метров в стиле "торпеда", не используя рук

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бой боксер Дмитрий Кудряшов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес
За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – ЛопесБокс
После грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке
После грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-ЙоркеБокс
Комми – Лопес: где и во сколько смотреть бой, в котором определится соперник Ломаченко
Комми – Лопес: где и во сколько смотреть бой, в котором определится соперник ЛомаченкоБокс
Нокауты, эффектные удары и лицо в крови: яркие моменты UFC 245 в Лас-Вегасе
Нокауты, эффектные удары и лицо в крови: яркие моменты UFC 245 в Лас-ВегасеБокс
Российский
Российский "Мясник" едва не сломал шею бразильцу: видео боя в ЕкатеринбургеБокс
Кличко возвращается? Владимир просит фанатов выбрать его будущего соперника
Кличко возвращается? Владимир просит фанатов выбрать его будущего соперникаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...