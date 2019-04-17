Россияне хотят отобрать у Ломаченко чемпионский пояс WBO
Промоутер настаивает на встрече украинца с претендентом на титул Романом Андреевым
Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что занимается правом российского боксера Романа Андреева провести бой с украинцем Василием Ломаченко.
"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", – цитирует Хрюнова "Р-Спорт".
32-летний Андреев в своей карьере одержал 22 победы и занимает первое место в рейтинге WBO. У Ломаченко 13 побед и одно поражение.
Напомним, на прошлой неделе Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в четвертом раунде и отстоял чемпионские пояса. Видео боя и нокаута Ломаченко – Кролла есть на нашем сайте.
Также сообщалось, что победу Ломаченко высмеяли в США. "Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом. Дэвис – потенциальный соперник Ломаченко, но его промоутер – известный боксер Флойд Мейвезер, не спешит выставлять американца на бой с непобедимым украинцем.
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