Российский боец хочет, чтобы президента США попросили о визе для его отца

Хабиб Нурмагомедов вылетел в США за два месяца до боя с Макгрегором без своего отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что провел последнюю тренировку накануне вылета в США. Бой за титул чемпиона между Нурмагомедовым и знаменитым ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC229.

"Крайняя тренировка с Отцом в Москве, перед вылетом в Штаты", – написал Нурмагомедов в соцсетях, добавив совместное фото.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщал, что перед боем россиянина и ирландца не будет проводиться мировое турне с участием бойцов. По его словам, до поединка осталось слишком мало времени, и спортсмены должны готовиться.

Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram попросил главу UFC, чтобы тот замолвил словечко перед президентом США Дональдом Трампом о визе для своего отца. Эту запись Нурмагомедов снабдил фотографией, на которой Дана Уайт в гостях у Дональда Трампа.

Ранее мы писали, что боец Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги". Легендарный боец смешанного стиля чуть не сорвал съемки популярного сериала.

Несколько дней назад стало известно, что следующий бой в UFC Макгрегор проведет с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе. В конце июля ирландец избежал тюремного наказания за погром, устроенный в апреле, ему было назначено наказание в виде пяти дней общественных работ и прохождения курсов управления гневом.